Spalletti perde Malcuit e Ounas per il secondo tour de force: i tempi di recupero

In vista del prossimo tour de force, dalla prossima settimana alla sosta di metà novembre, Luciano Spalletti non potrà contare su Adam Ounas e Kevin Malcuit. I due calciatori azzurri si sono infortunati e resteranno fuori dai giochi per un mesetto circa. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"L’esterno francese ha accusato un risentimento muscolare al termine dell’allenamento di venerdì, ieri gli esami strumentali hanno certificato una distrazione di primo grado al soleo sinistro. Come Ounas che si è fermato prima della gara di Firenze, avrà bisogno di 3-4 settimane per completare il percorso di recupero".