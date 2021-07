Spalletti si incatena per l'unico vero insostituibile

"Sono pronto ad incatenarmi da qualche parte per tenerlo". Queste parole di Luciano Spalletti, nell'incontro in piazza a Dimaro per rispondere alle domande dei tifosi, sono arrivate solo per l'interrogativo legato al futuro di Kalidou Koulibaly. Non per altri elementi molto chiacchierati sul mercato, ma solo per il difensore senegalese, su cui il tecnico sin dai primi giorni di ritiro sta insistendo anche per portarlo ad essere una guida ed un riferimento per i compagni di reparto e non solo.

Koulibaly è probabilmente l'unico vero insostituibile per il tecnico. Se per altri big come Insigne e Fabian, i nomi che circolano per rimpiazzarli potrebbero pure portare ad un compromesso con la società, è difficile per Spalletti poter immaginare invece che un giovane in rampa di lancio possa prendere il posto del classe '91, elogiato sin dalla prima conferenza stampa a Dimaro: "Koulibaly è uno che tutti vorrebbero. Se fosse per me, lui resterebbe a Napoli - le parole ad inizio ritiro - perché è difficile da sostituire, anche perché è apprezzato da tutti i compagni. Gli faccio i complimenti per la serietà dell'uomo e del calciatore, quando entra nello spogliatoio senza parlare tutti rispettano la sua presenza per ciò che ha dimostrato". Anche per questo probabilmente, nonostante la conferenza stampa romana in cui ADL annunciò di dover provvedere ad una o più cessioni di rilievo, la valutazione di Koulibaly è tenuta alta (si vocifera non al di sotto dei 50-55mln di euro), per ora allontanando le pretendenti.