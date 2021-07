Spalletti svela: "Avevo già dato l'ok a gennaio, ma preferisco partire in estate e lo dissi ad ADL"

Luciano Spalletti sarebbe potuto diventare l'allenatore del Napoli già sei-sette mesi fa. Aurelio De Laurentiis lo contattò, come rivelato da lui stesso una decina di giorni fa. Ma cosa rispose l'allenatore toscano? E' proprio lui a svelarlo, durante la sua conferenza stampa di presentazione a Castel Volturno, esprimendosi così:

Lei ha seguito il Napoli approfonditamente dal contatto con ADL di fine gennaio, con 43 punti nel girone di ritorno. Perchè proprio all'ultimo ha perso forza? "Il presidente ha fatto bene a dire quando mi ha contattato, io gli ho dato la mia disponibilità, aggiungendo che avrei preferito partire dall'estate. Gattuso ha fatto un lavoro splendido, gli do merito, è una persona che conosco bene e so le sue idee, è un passionale, ci mette sentimento, per quello che può essere accaduto non lo so, è mancato un risultato ma per arrivare lì ne hanno vinte tante, ma a volte si resta fuori per la differenza reti e si dà colpa ad un gol ma hanno pedalato nel girone di ritorno anche se a volte si trovano squadre che probabilmente hanno meno da dire, a volte alcune non hanno proprio niente da dire ma fanno comunque grandi partite e bisogna pensare a noi, mettere in campo sempre il massimo".