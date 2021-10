Spalletti vuole cancellare i fantasmi europei con un Napoli scattista: test per la reazione di gruppo

Sei vittorie su altrettante partite in campionato, il Napoli si lancia alla ricerca del settimo successo per dimenticare i fantasmi europei. Luciano Spalletti si appresta a sfidare la Fiorentina con una squadra diversa da quella vista nella debacle in Europa League contro lo Spartak Mosca. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Le certezze di una squadra a punteggio pieno in campionato contro i fantasmi del giovedì europeo, Fiorentina-Napoli è un esame non per la classifica ma per la capacità di reazione del gruppo. [...] Tornerà il Napoli da campionato, con Ospina tra i pali, Rrahmani, Anguissa e Osimhen mentre Lozano dovrebbe completare un attacco «scattista» pronto a far male alla Fiorentina. Osimhen può essere una chiave".