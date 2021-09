Spartak, Dzhikiya in conferenza: "Napoli forte, ma noi faremo più del possibile come lo Sheriff"

Il difensore e capitano dello Spartak Mosca, Georgy Dzhikiya, ha parlato in conferenza stampa dal Maradona alla vigilia della sfida con il Napoli: "Affrontiamo un avversario forte e testo. Ho visto la partita con il Leicester e l'ultima con il Cagliari, ho fatto un analisi anche per me stesso.

Cosa pensi del trionfo dello Sheriff? Nel calcio devi sempre dare il massimo e domani è una di quelle partite in cui devi fare più del possibile.

Contatti con il Napoli? L'hanno appena scritto, ma non bisogna credere a tutto ciò che scrivono, per favore.

Per Spalletti è la gara più importante per lo Spartak? Per noi sono tutte importanti, ma l'umore è buono e siamo pronti per giocare questa partita. Non c'è tensione, sappiamo tutti che il Napoli è forte, prenderemo sul serio la gara e faremo ciò che ci dice il mister. Per quanto riguarda gli infortunati, sono cose che accadono nel calcio".