Spartak preoccupato per i casi Covid del Napoli: "In contatto con la UEFA, serviranno più tamponi!"

I tre positivi in casa Napoli (Demme, Politano e Zanoli) preoccupano lo Spartak Mosca in vista della sfida d'Europa League in programma per mercoledì alle 16:30. Il capo della comunicazione del club russo, Dmitry Zelenov ha commentato la situazione a due giorni dalla partita con alcune dichiarazioni rese note dai colleghi russi di Sport Express:

"La situazione del Napoli ci preoccupa, ma c'è un regolamento per il Covid-19 e dobbiamo seguirlo rigorosamente. Siamo in contatto con la UEFA e il club italiano e si capisce la serietà di questa storia. Per quanto ne sappiamo, il Napoli deve ancora testare più volte la squadra, anche poco prima della partita. Lo Spartak si prepara come al solito, prendendo tutte le precauzioni necessarie. Speriamo che la partita ovviamente si giochi".