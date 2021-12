Spezia, Erlinc a Dazn: "Oggi serve una squadra che lotta e basta”

Martin Erlic, difensore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Napoli: “Poco coraggiosi nel secondo tempo contro l’Empoli? Si, è stata molto difficile per noi, non è un momento facile. Abbiamo però fatto qualcosa in più a livello mentale e dobbiamo continuare su questa strada. Oggi serve una squadra che lotta e basta”.