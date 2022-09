Spezia, Gotti a Dazn: "Fatti accorgimenti per il Napoli, ma non è questione di modulo"

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno contro il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il tecnico dello Spezia Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match esterno contro il Napoli: "Più che un sistema di gioco è una questione di funzione date ai giocatori. Cerchiamo di utilizzare qualche accorgimento che ci può aiutare oggi contro il Napoli. Loro fanno il loro campionato e lo Spezia il suo. Vorrei vedere un miglioramento sul piano delle idee, sia in fase difensiva che offensiva. Per questo ci serve più personalità. Ampadu oggi comincia il suo campionato di Serie A: è un ragazzo che conosco bene, che ho già avuto e che per me è un ottimo giocatore".