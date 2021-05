Spezia, Italiano: "Napoli tra le migliori d'Italia, ma se giochiamo come sappiamo lo metteremo in difficoltà!"

Parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli, il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano presenta così la gara, iniziando dall'ultimo risultato colto: "Il pareggio è un risultato che abbiamo cercato fortemente, l'Hellas è un avversario forte ed è stato un grande merito da parte nostra non mollare e credere fino alla fine di poter far gol. Sono contento che il gol sia arrivato da un subentrato, come la rifinitura. Questo è lo spirito che ci deve accompagnare da qui alla fine".

Come sta Saponara, a proposito di subentrati?

"Sta abbastanza bene, ha avuto un problemino al piede ma stringe i denti, è un ragazzo che come mentalità ha fatto vedere che ci tiene, è un uomo squadra. Il gol lo ha aiutato tantissimo, si è allenato forte, come il resto della squadra, abbiamo bisogno del miglior Saponara e sono felice per lui".

Tre partite in sette giorni: le motivazioni possono bastare per sopperire alle difficoltà fisiche?

"Conta solo la partita di domani, non penso al turnover, pensiamo al Napoli e vediamo cosa accade, chi avrà bisogno di riposare e chi avrà bisogno di qualche giorno di recupero. Pensiamo a fare risultato, poi cercheremo di farlo, tutti uniti, anche nelle ultime tre".

Che partita ti aspetti?

"Una partita... difficile per noi, il Napoli sta giocando un grande calcio, tutti i giocatori sono ispirati e si divertono. Il pareggio col Cagliari è arrivato a tempo scaduto, ma la squadra gioca, propone e crea, siamo di fronte ad una delle squadre più forti del campionato. Dobbiamo giocare col massimo furore, mettendoli in difficoltà quando hanno la palla. Quando riusciamo a farlo abbiamo dimostrato di poter mettere in crisi chiunque".

Davanti sono davvero temibili: hai studiato qualche contromossa particolare?

"Hanno calciatori di livello mondiale: sui duelli individuali dovremo stare molto attenti, ma l'identità individuale deve rimanere uguale. Quando abbiamo la palla dovremo mettere in pratica quanto proviamo in settimana e sono sicuro che potremo mettere in difficoltà il Napoli. Tre partite in casa su quattro? Ben vengano!".