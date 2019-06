Sportitalia - Accordo con Lozano da 20 giorni, si insiste con il Psv. Albiol verso il Villarreal, le ultime

Tiene banco il mercato del Napoli, non sono in entrata ma anche per quello che riguarda le cessioni. Ne ha parlato Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia durante Calciomercato: "Il Milan farà Mario Rui quando chiuderà un'uscita, mentre Veretout è una necessità. C'è Tonelli per la difesa del Lecce. Manolas piace molto al Napoli, Albiol tornerà in Spagna al Villarreal. Persiste il pressing per Lozano ed James, c'è intesa da 20 giorni con Lozano ma bisogna insistere con il Psv".