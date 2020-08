Sportitalia - Bloccato Gabriel del Lille, ma serve subito l’addio di Koulibaly: i dettagli

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito ha dato aggiornamenti su Gabriel dos Santos Magalhaes, difensore brasiliano del Lille: "Gabriel è da tempo nel mirino del Napoli. Il club azzurro ha strappato il sì dal classe 1997, che nonostante altre offerte ha il Napoli in cima alle sue preferenze e per questo è disposto ad aspettare la cessione di Koulibaly. Tra il Napoli e il Lille c’è un preaccordo, ma per chiudere serve l’uscita del difensore senegalese. Koulibaly. Anche l’Everton di Ancelotti è molto interessato a Gabriel e resta alla finestra pronto a scattare se la tempistica per la cessione di Koulibaly andasse per le lunghe".