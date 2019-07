Sportitalia - Icardi, intrigo Napoli-Juve: ADL oltre James vuole un altro attaccante

Mauro Icardi resta uno dei nomi accostato al Napoli in maniera insistente in queste ultime ore. Come riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia durante la trasmissione 'Calciomercato', il destino dell'argentino resta un intrigo riguardante Napoli e Juventus. Al di là di James - ha svelato Pedullà - il Napoli vuole prendere un altro attaccante.