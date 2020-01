Sportitalia - Lobotka in tribuna, il Napoli lo aspetta: le cifre dell'affare

Stanislav Lobotka non è neanche in panchina nella sfida che il Celta Vigo sta giocando contro l’Osasuna. Escluso e spedito in tribuna dal tecnico Oscar Garcia, chiaro indizio di mercato dopo le parole di ieri dello stesso allenatore in conferenza stampa. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, il Napoli resta sempre in attesa per Lobotka.

LE CIFRE - I contatti proseguono no stop al telefono, le cifre sono state battezzate (sotto i 20 milioni, può esserci qualche bonus in più ma si tratta di dettagli), l’intesa sul contratto c’è (1,8 milioni a stagione), la promessa del Celta Vigo di liberarlo extraclausola (da 50 milioni) anche. E i prossimi giorni saranno caldissimi sul fronte Lobotka-Napoli.