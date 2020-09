Sportitalia - Milik, accordo con la Roma a 5mln: ora al lavoro i due club

Ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Roma per Arek Milik, a riportarli su Twitter è il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà: "Milik: base di intesa con la Roma a 5 milioni con i bonus a stagione. Adesso serve ridurre le distanze tra Roma e Napoli, si va avanti". Pedullà continua sul suo sito: "Adesso saranno Roma e Napoli a provare un accordo, sicuramente sotto i 30 milioni e probabilmente anche sotto i 25. I due club sono in continuo contatto, Milik ha capito che la Juventus è fuori dai giochi e che a nulla varrebbe andare al braccio di ferro con il Napoli senza la certezza di andare in bianconero (anche a parametro zero). E quindi tra Milik e il Napoli è in atto un disgelo, in attesa dell’accordo tra il club di De Laurentiis e la Roma. Nel discorso non sono previste contropartite tecniche".

