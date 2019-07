Sportitalia - Milik nella lista della Roma: può lasciare Napoli con l'arrivo di Icardi, le ultime

Non solo Icardi in entrata, ma anche Arek Milik potrebbe far parte di un valzer delle punte. Come emerso negli studi di Sportitalia "attenzione al giro di attaccanti che potrebbe scatenarsi, e che potrebbe inglobare anche Milik nel caso in cui il Napoli dovesse mettere seriamente le mani su Icardi. Milik potrebbe diventare un obiettivo concreto della Roma, sempre alla ricerca di un attaccante. Ha Higuain come prima scelta, c'è il nome di Icardi, ma attenzione a Milik che potrebbe rientrare in questo giro".