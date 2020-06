Sportitalia - Napoli-Osimhen, c'è il gradimento del giocatore: niente Belotti per il futuro

Mentre la Serie A è pronta a ripartire sono diverse le notizie di mercato che riguardano anche il Napoli di De Laurentiis. Come riportato da Alfredo Pedullà ai microfoni di Sportitalia, resta Victor Osimhen (21) in cima alla lista della squadra azzurra, con l'attaccante del Lille che gradirebbe la soluzione Napoli per il suo futuro. Sulla lista di Giuntoli - riporta Pedullà - non c'è Andrea Belotti che difficilmente lascerà il Torino.