Sportitalia - Osimhen ha incontrato Giuntoli: c'è ottimismo per la chiusura dell'affare

Il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha raccontato sul proprio portale della trattativa tra Victor Osimhen e il Napoli: "Il Napoli sta lavorando da oltre 40 giorni su Osimhen, lo vuole a ogni costo, ritiene che sia il profilo perfetto per l’apertura di un nuovo ciclo. Gattuso stravede al punto che avrebbe cambiato idea soltanto se la Lazio avesse messo sul mercato un certo Ciro Immobile. Cosa che non avverrà, quindi ben venga Osimhen, il club azzurro è rimasto stregato dai suoi movimenti, un profilo alla Drogba, velocità, potenza, tecnica, esplosività, tutto.

Non è vero che il Lille sia rimasto stizzito dalla presenza di Osimhen in Italia: c’era l’autorizzazione, il club francese era assolutamente informato dell’iniziativa del ragazzo del ’98 e del suo entourage. C’è anche la volontà di Gerard Lopez di agevolare il Napoli proprio per mettere una pezza – chiamiamola così – sulla vicenda Pepé della scorsa estate, ma dobbiamo aggiungere che il Lille ha avuto zero colpe, era stato l’entourage dell’esterno offensivo a scegliere l’Arsenal dopo aver incontrato il Napoli e trovato gli accordi.

Osimhen aveva detto sì agli azzurri un mese fa, il Napoli ha messo in preventivo di spendere almeno 45-50 milioni per il cartellino. Almeno. Piace molto anche Gabriel, difensore del Lille, ma siccome si tratta di un altro extracomunitario (come Osimhen, appunto) si viaggia per priorità.

Arrivato a Capodichino verso l’ora di pranzo, dopo depistaggi, orari finti, correzioni social e avanti così, Osimhen ha fatto un giro per Napoli, non ha ovviamente messo piede delle parti di Castel Volturno, e nel pomeriggio ha incontrato Giuntoli. Certo, le trattative si giudicano sempre al traguardo, al nero su bianco, alle visite. Ma la tavola è imbandita, apparecchiata e bisogna soltanto sedersi".