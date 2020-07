Sportitalia - Osimhen-Napoli, c'è intesa totale: serve ok del Lille che ha necessità di vendere

Sarà un weekend di attesa ma comunque proficuo quello che ci apprestiamo a vivere sulla questione Victor Osimhen-Napoli. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà: "Aspettiamo la definizione (da domani in poi ogni momento sarà buono), ma di sicuro il club azzurro si è mosso con il tempismo necessario. Ormai da circa due mesi, quando ha accerchiato per la prima volta Osimhen facendogli capire quanto sarebbe stata importante la sua presenza al centro del nuovo progetto firmato Gattuso. Giocare d’anticipo ha avuto il significato di bruciare la concorrenza e di entrare bene nella testa dell’attaccante, trasmettendogli il concetto della sua indispensabilità e trasferendogli l’immagine di una città innamorata pazza, che Victor ha cominciato a studiare.

Ora, chiaro, contano le firme, ma sbarcando a Napoli per due giorni molto intensi, Osimhen non soltanto ha accettato l’invito ma ha apprezzato la città. La necessità del Lille di fare cassa a questo punto è il passaggio per andare definitivamente a dama: 50 milioni più bonus, magari strizzando l’occhio al difensore centrale Gabriel in una trattativa non obbligatoriamente congiunta. Il Napoli insegue Osimhen da quasi due mesi (e nelle segrete manovre forse di più), ora è arrivato il momento di formalizzare per rendere definitivamente l’idea di una “strategia perfetta”.