Sportitalia - Verdi, Napoli stufo del tira e molla col Toro: cessione Ounas più probabile, le ultime

Queste le ultime di mercato di Alfredo Pedullà, intervenuto ai microfoni di Sportitalia per riportare le ultime di mercato in casa Napoli: "Ad oggi per il Napoli è più facile che esca Ounas piuttosto che Verdi: per l'algerino c'è il pressing del Nizza o il Cagliari in Italia. Il Napoli si è stufato di questo tira e molla per Verdi con il Torino".