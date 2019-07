Sportitalia - Verdi uomo mercato! Samp pronta all'investimento, ma il Toro rilancerà

Simone Verdi resta uno dei nomi in uscita per il Napoli di Ancelotti. Queste le ultime riportate da alfredopedulla.com: "Simone Verdi è un uomo mercato, a ormai un anno dal suo arrivo a Napoli. L’avventura in azzurro sembra ai titoli di coda, a maggior ragione se arrivasse l’offerta giusta. La Samp ci ha pensato anche nelle ultime ore, vuole fare un importante investimento pur dovendo acquistare altri due esterni (uno dovrebbe essere Rigoni, per

l’altro posto sono in lizza Trezeguet, sul quale c’è forte l’Aston Villa, e Brekalo). Ma per Verdi il Toro ha intenzione di preparare presto l’affondo giusto, è una priorità di Mazzarri".