Sportmediaset - Milik ha già dato l'ok alla Juve: Sarri preferisce il polacco ad Icardi

Mauro Icardi ha un concorrente forte, fortissimo, nella caccia alla maglia numero 9 della Juve: si tratta di Arkadiusz Milik, scrive l'edizione on line di Spormediaset, raccontando che l'attaccante polacco potrebbe vestire la maglia bianconera, probabilmente al posto di Higuain: "Sarebbe la prima scelta di Maurizio Sarri, che lo preferirebbe a "Maurito", non soltanto per questioni tecniche o tattiche. Milik conosce bene lo stesso Sarri, la Serie A e oltretutto ha 26 anni, il che permetterebbe alla Signora di mettere in rosa un calciatore di 26 anni, abbassando un'età media un po' alta. Per doti personali, poi, sarebbe il perfetto compagno di reparto per Cristiano Ronaldo".

CONTATTI - Agnelli, che ha deciso di dare tutto il supporto possibile all'allenatore toscano, avrebbe già dato il suo parere positivo all'operazione e Paratici si sarebbe mosso per tempo e avrebbe ricevuto un ok di massima dall'entourage del giocatore. E' proprio per questo che Milik ha finora rifiutato ogni proposta di rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2021, da parte del Napoli. Milik sembra essere il più caldo sul taccuino della Juve, De Laurentiis permettendo.