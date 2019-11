Ssc Napoli, Formisano: "Giovedì 7 allenamento al San Paolo aperto agli abbonati. Concorso per Castel Volturno, i dettagli"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'head of operations del calcio Napoli, Alessandro Formisano, annunciando diverse iniziative del club: "In occasione della presentazione degli abbonamenti accennammo a possibilità per gli abbonati. E' partito il concorso per assistere al training center, di solito chiuso e quindi un privilegio, a 120 persone che verranno estratte tra gli abbonati e che potranno assistere. Per partecipare bisogna registrarsi tramite il sito, inserire la fidelity card e l'estrazione è prevista dopo il 15 novembre".

Un allenamento aperto al San Paolo? "Lo annuncio ufficialmente, il mister e lo staff hanno dato l'ok per giovedì 7 novembre, riservato esclusivamente agli abbonati. Verrà aperto il settore distinti, gli abbonati avranno automaticamente caricato il titolo d'accesso sulla propria fidelity e dovranno solo recarsi allo stadio col segnaposto ed un documento. Un segnale di fidelizzazione per chi ha premiato il Napoli abbonandosi".

Grande attenzione ai social? "Sì, ora una società di calcio è anche produttore di contenuti, unici, esclusivi, e abbiamo ampiamente potenziato il nostro dipartimento social per i contenuti. Sono coinvolti anche i calciatori, ma non solo".