SSCNapoli, il commento sul sito: "Spider Osimhen! Un supereroe lancia la ragnatela!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova contro il Torino sul sito ufficiale: "SPIDER OSIMHEN! Un Supereroe si arrampica sul grattacielo più alto di Fuorigrotta e fa esplodere l'urlo del Maradona. Osimhen tiene fede alla maglia da Uomo Ragno e lancia la sua ragnatela dove non può arrivare neppure il vento. Il Napoli batte il Torino e alza al cielo la melodia dell'ottava meraviglia. Quando il cielo volge all'imbrunire, nell'infinita notte azzurra, Victor va in orbita nella Galassia della Felicità e colpisce di testa su una nuvola irragiungibile dall'occhio umano. E' il fragore universale di un intero popolo che lancia il grido di battaglia al campionato. Vinciamo ancora noi. Nell'orizzonte dipinto d'azzurro. L'ottava meraviglia di SPIDER OSIMHEN!".