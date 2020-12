Stavolta Rino ha alzato bandiera bianca

Gattuso è uno abituato a lottare, non solo sul rettangolo di gioco. Nel corso della sua carriera Rino ha mostrato sul campo la gran voglia di fare e dimostrare, per poi riversare tutto nella sua carriera d'allenatore. Tante sfide accettate dal tecnico calabrese, ed l'ultima la panchina del Napoli che gli ha già dato anche tante soddisfazioni.



Ecco perchè Gattuso ha allestito una squadra importante, portando col tempo giocatore funzionali alla squadra ed in grado di poter rendere nel modo giusto con la sua idea tattica. Tanti arrivi, ma Gattuso ha anche provato a rivalutare quello che era l'organico che il Napoli gli ha dato a disposizione fin da subito. Tra i giocatori rinati con Gattuso c'è sicuramente Elseid Hysaj che con l'avvento dell'ex Milan è esploso in una nuova primavera napoletana.

Dopo la parentesi complicata con Ancelotti, l'albanese è stato rivalutato anche grazie alla grande duttilità ed il saper giocare su entrambe le corsie. Ecco perchè Gattuso ha provato a tutti i costi a trattenerlo, mediando anche con la società alla ricerca di un rinnovo che - a quanto pare - non ci sarà. Le ultime, infatti, parlano di una rottura totale tra il Napoli ed il giocatore, con Hysaj che starebbe guardando già al prossimo anno lontano da Napoli. Gattuso ci ha provato, ma stavolta dovrà rinunciare ad un giocatore ritrovato con la sua gestione.