Stipendi calciatori, lunedì nuovo vertice: possibili tagli in base all'ingaggio, i dettagli

Una delle idee per sopperire ai mancati incassi, riguarda la sospensione degli stipendi dei calciatori. L’idea fa parte del pacchetto di proposte di cui club e Figc già discutono, con al tavolo anche l’Aic che lunedì prossimo riceverà un piano più dettagliato. Ad oggi - scrive la Gazzetta dello Sport - sul tavolo ci sono due ipotesi. Una sospensione degli stipendi per il periodo di tempo non lavorato: lo stipendio di marzo da pagare entro i primi dieci giorni di aprile potrebbe essere in gran parte trattenuto. Oppure richiedere ai giocatori uno sconto proporzionale. Esempio: per chi guadagna fino a 100mila euro ci sarebbe un taglio differente da chi ne guadagna fino a 500mila, e differente ancora da chi riceve più di un milione all’anno e così via, fino ad arrivare a una decurtazione percentuale del 30% sugli ingaggi più onerosi. Se il governo non riconoscesse subito uno strumento legislativo valido, come succede in Francia, a intervenire sarebbero Lega e Figc.