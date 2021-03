Su chi fare la corsa?

I sei punti guadagnati nei due big match contro Milan e Roma, hanno dato nuovo slancio agli uomini di Gattuso in chiave quarto posto. Il recupero di molti infortunati e la settimana ‘tipo’, hanno permesso al Napoli di preparare al meglio le due gare e di accorciare sulle pretendenti. La corsa per la Champions resta comunque dura e gli azzurri più volte in questa stagione hanno peccato in continuità per cui non bisogna esaltarsi.

LE RIVALI - La lotta per il quarto posto è serrata e ci sono molte squadre su cui dover fare la corsa. Il Milan, secondo in classifica, nonostante le tante assenze non perde il passo e continua a vincere. L’Atalanta, eliminata dalla Champions è un avversario molto temibile e negli ultimi anni nel girone di ritorno ha dimostrato di viaggiare a ritmi frenetici. La Juventus, al netto delle difficoltà e con Pirlo in forte discussione, può vantare su una rosa di primissimo livello e, fallito lo scudetto, non può non centrare la Champions. Le due romane, Roma e Lazio, restano contendenti credibili. Per il Napoli, dunque, seppur il quarto posto disti solo due punti (con una partita da recuperare) la corsa alla Champions resta molto agguerrita e tutt’altro che facile.