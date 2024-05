Suggestione Chiesa dalla Juve: c'è un ostacolo che frena il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Federico Chiesa è uno dei calciatori del nostro campionato che Antonio Conte stima maggiormente. Il gradimento per l'esterno della Juve da parte del tecnico, che pare molto vicino a Napoli, non è certo una novità ma il suo arrivo al Napoli è complicato. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il mercato vive anche di suggestioni, come quella per Federico Chiesa che ha il contratto in scadenza nel 2025 e che la Juventus vorrebbe cedere.

Prezzo alto, una cinquantina di milioni, ma l’ostacolo principale - nonostante il gradimento di Conte - è l’ingaggio elevato, da oltre sei milioni, ben oltre i parametri attuali del Napoli. Più facile avvicinarsi ad altri giocatori di gamba e talento come Gudmundsson del Genoa o Mason Greenwood che tornerà al Manchester United dopo il prestito al Getafe".