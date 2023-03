Svelato il motivo per cui serve la Fidelity Card per la Champions

E' partita ieri alle ore 15 la prevendita per i non abbonati per la gara di Champions col Milan

TuttoNapoli.net E' partita ieri alle ore 15 la prevendita per i non abbonati per la gara di Champions col Milan. Prezzi leggermente più alti (Curve a 90 euro, Distinti a 130, Tribuna Nisida a 220, Posillipo a 340) con la prima fase dedicata alla vendita libera dei settori Posillipo, Nisida e degli anelli inferiori di Distinti e Curve. Solo i possessori della Fidelity Card hanno potuto acquistare i biglietti, una scelta mirata del club tesa a scoraggiare il fenomeno del bagarinaggio. Lo scrive il Corriere dello Sport.