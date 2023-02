Svelato il motivo per cui Zerbin non è stato inserito in lista Uefa

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela i motivi per cui Spalletti non ha inserito Zerbin nella lista Uefa per la Champions League

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica svela i motivi per cui Spalletti non ha inserito Zerbin nella lista Uefa per la Champions League da febbraio in poi: "Bereszynski non può sostituire tout cort Alessandro Zanoli che rientrava nella lista come prodotto del settore giovanile, ma il Napoli non ha potuto inserire neanche Zerbin, che per l’Uefa non è un prodotto del settore giovanile".