TABELLA - Gli stimoli per le ultime due: tutti i record che il Napoli può battere

Non è vero che il Napoli non avrà stimoli nelle due partite che ci separano dalla fine del campionato.

Non è vero che il Napoli non avrà stimoli nelle due partite che ci separano dalla fine del campionato. Ci sono ancora diversi record da battere: quello di vittorie, quello di successi in trasferta, ma soprattutto i 91 punti di Maurizio Sarri. Già con una vittoria a Bologna questa squadra ne riscriverebbe diversi. Di seguito tutti i numeri riepilogati dalla nostra redazione