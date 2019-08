TABELLA - Valore rosa, il Napoli sale a 620mln: è la big che cresce di più, +26% sull'anno scorso

Il valore del Napoli sale a 620mln di euro per quanto riguarda la rosa, secondo il sito specializzato in valutazioni Tranfermarkt. Una crescita dovuta alle operazioni di mercato, ma soprattutto la crescita continua di quasi tutta la rosa, complici gli arrivi di tanti giocatori in evoluzione nella scorsa estate, su tutti Fabian salito a 50mln, Meret a 25mln, Milik a 40mln o Younes a 8mln. Rispetto al 1 settembre 2018, il Napoli è cresciuto del 26,8% passando da 489mln a, come detto, 620mln (e con gli ultimi acquisti potrebbe anche sfondare il muro dei 700mln). Meglio della Juventus, passata da 768mln a 869mln con un +13%. A seguire l'Inter con il +9,1% mentre la maggiore crescita è dell'Atalanta con un +53$ passando da 163mln a 252mln.