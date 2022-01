Tampone all'alba a domicilio, poi la corsa per il Bologna: il piano per avere Zielinski

Tante novità per il Napoli che scenderà in campo nel pomeriggio a Bologna, con dei ritorni importanti per Luciano Spalletti. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "È un Napoli modificato ovunque, a sinistra (con Mario Rui che si riprende la propria corsia e consente a Ghoulam di rifiatare), in mezzo al campo (con Fabian Ruiz che fa accantonare e riposare Demme) e però anche davanti, perché in questo modernismo partenopeo, Petagna s’è preso un posto, a colpi di spallate. Politano, manco a dirlo, è l’incursore.

Zielinski, che stamani può ritenersi abile e arruolabile, avendo completato il proprio periodo d’isolamento: all’alba, un medico sarà a casa sua e quando arriverà l’ok – puoi andare, ragazzo – allora comincerà una corsa insolita, ormai figlia di questo tempo, tra tamponi e irruzioni improvvise".