Tegola Koulibaly: oltre al Cagliari salterà altre due partite, i dettagli

Kalidou Koulibaly salterà la sfida di oggi contro il Cagliari, ma non solo: il difensore è alle prese con i postumi della distrazione di primo grado del retto femorale sinistro accusata contro la Lazio. Il difensore salterà, oltre alla partita in Sardegna, anche quella con lo Spezia di mercoledì e quella di domenica prossima a Udine. Almeno tre gare senza Kalidou, per Gattuso. Un'altra brutta tegola. Lo riporta il Corriere dello Sport.