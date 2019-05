Tmw - Lozano si allontana: il PSV non scende sotto i 50mln ed attende altre offerte

E' obiettivo del Napoli fin dallo scorso dicembre, da quando Carlo Ancelotti - che l'aveva attentamente osservato all'ultimo Mondiale - rimase folgorato dalla sua capacità di creare scompiglio tra le maglie della difesa avversaria negli ultimi trenta metri: da mesi, il Napoli porta avanti i contatti per l'acquisizione di Hirving Lozano, esterno offensivo classe '95 di proprietà del PSV Eindhoven. Oggi, però, rispetto a un mese fa c'è molta meno fiducia sulla chiusura dell'operazione.

Richiesta di 50 milioni di euro - Il Napoli sperava di poter chiudere questa operazione con un'offerta di 35-37 milioni di euro. Ad oggi però il PSV Eindhoven - forte di interessamenti vari in giro per l'Europa - non ha alcuna intenzione di scendere sotto la valutazione del cartellino già fatta nelle precedenti settimane: 50 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta in questo momento dal Napoli, che è intenzionato a un esborso economico così importante per un calciatore offensivo con caratteristiche diverse, più da centravanti.

Il legame con Insigne - L'arrivo di Lozano a Napoli, poi, era legato all'uscita di Lorenzo Insigne: per disponibilità economiche, per dinamiche tattiche visto che i due calciatori occupano la stessa zona di campo. Insigne però dopo l'ultimo summit con la proprietà ha rassicurato i tifosi: "Voglio restare a Napoli". E da quel momento in poi i contatti per Lozano si sono praticamente interrotti.