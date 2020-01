Tmw - Napoli accelera per il terzino: incontro con l'Olympiacos per Tsimikas, cifre e dettagli

Sulla fascia sinistra di difesa il Napoli ha utilizzato per tutta la stagione Mario Rui, dal momento che le condizioni di Ghoulam non sono ancora soddisfacenti. Contro la Fiorentina, tra due giorni, sarà emergenza perché il portoghese sarà squalificato e qualcuno dovrà adattarsi al ruolo di terzino sinistro. E' proprio per questo che il club azzurro si sta guardando intorno e potrebbe attingere dal mercato per coprire la falla.

SI ACCELERA PER TSIMIKAS - Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb in serata è previsto un incontro fra Napoli e Olympiacos per trovare un accordo per il trasferimento di Kōstas Tsimikas. La differenza fra domanda è offerta è di 2,5 milioni (12,5 contro i 15 richiesti dai greci). Il terzino sinistro, 23 anni, è disponibile a trasferirsi in Italia e l'affare potrebbe concretizzarsi a breve.