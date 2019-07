TMW - Rilancio Toro per Verdi: offerta totale da 25mln al Napoli

Il Torino prova a stringere e tenta il sorpasso sulla Sampdoria per Simone Verdi. Il Napoli continua a valutare il cartellino del trequartista non meno di 25 milioni di euro, cifra a cui i granata si sono avvicinati con l'ultimo rilancio delle score ore: 20 milioni subito più 5 di bonus. Uno sforzo importante da parte dei granata verso le richieste azzurre che potrebbe lasciare indietro la Samp. Resta da capire come reagirà il Napoli alla nuova offerta di Urbano Cairo.