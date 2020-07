TN - Ritiro Castel di Sangro, dal 2021 si svolgerà dopo Dimaro: gli scenari

Si è parlato tanto di ritiro nelle ultime settimane in casa Napoli, con la scelta (obbligata) di accantonare la soluzione Dimaro (soltanto per questa stagione) a causa delle problematiche create dall'emergenza Covid. La squadra, dunque, svolgerà la preparazione pre campionato a Castel di Sangro, come ormai annunciato già nelle scorse ore dalla Regione Abruzzo, con l'accordo che riguarderà le stagioni 2020/2025: quest'anno si dovrebbe partire alla fine di agosto (28-29) per arrivare a completare la prima decade di settembre. Anche economicamente l'accordo dovrebbe prevedere introiti importanti per il club azzurro, che dovrebbe percepire quasi un mln all'anno (800 mila euro) per ogni stagione.

Come appreso dalla redazione di TuttoNapoli, quello di Castel di Sangro dovrebbe diventare un appuntamento fisso che non ostacolerà la prima fase di ritiro estivo che continuerà a svolgersi a Dimaro: l'intenzione del club, infatti, sarebbe quella di svolgere a Castel di Sangro quella fase di lavoro che fino allo scorso anno veniva svolta a Castel Volturno, quindi dopo Dimaro e poco prima dell’inizio del campionato. Dimaro e Castel di Sangro, dunque, diventereranno due appuntamenti complementari del ritiro pre campionato del Napoli.