TN - Tuffo col motorino per una scommessa con Balotelli, l'assessore all'Ambiente: "Inaccettabile!"

(di Dario De Martino). «È inaccettabile che un motorino si tuffi in mare, una vicenda assolutamente da stigmatizzare». Lo dice a Tuttonapoli.net l’assessore all’Ambiente del Comune di Napoli Raffaele Del Giudice, commentando i caso del tuffo con lo scooter di un uomo a Mergellina dopo una scommessa con Mario Balotelli. Sin dalle prime ore in cui è nato in caso mediatico l’amministrazione sta seguendo la vicenda e ha attivato il lavoro della polizia Municipale che questa mattina, con gli agenti del nucleo ambientale guidato dal capitano Del Gaudio, ha ritrovato lo scooter.

«IMMAGINE INACCETTABILE» - La presenza di Balotelli nel video (è stato lui stesso a condividerlo sui social) ha fatto fare alle immagini in breve tempo il giro del mondo. «La grande popolarità comporta anche grandi responsabilità, immagini del genere non sono tollerabili», dice Del Giudice. L’assessore all’ambiente è stato tra coloro che all’interno dell’amministrazione si è battuto per l’ordinanza Plastic Free che impedisce l’uso della plastica sul lungomare proprio per salvaguardare l’acqua della città dalla plastica. «Se facciamo un’ordinanza del genere per piatti e bottiglie di plastica che producono danni importantissimi al mare, pensiamo cosa può fare un motorino in mare…», dice ancora Del Giudice.

I RISCHI PER BALOTELLI - La Procura della Repubblica ha già ricevuto i filmati e l’uomo autore del tuffo, apprende Tuttonapoli, è già stato individuato dagli investigatori. Si tratterebbe di un imprenditore di Castellammare di Stabia, Catello B. (il nome di battesimo viene fatto anche nel video), amico di Mario Balotelli e noto nell’ambiente dei vip. L'uomo a bordo della moto potrebbe essere accusato di reato di procurato inquinamento ambientale e il procurato pericolo in una zona piena zeppa di imbarcazione. Per quanto riguarda Balotelli c'è il rischio di un accusa per istigazione a commettere il reato. Andrà verificato anche il reale pagamento della scommessa che secondo il calciatore non è avvenuto realmente. Rispetto ai profilo di reato e a un eventuale costituzione di parte civile del Comune, l’ex vicesindaco Del Giudice non si sbilancia: «È ancora troppo presto - dice - bisogna prima attendere che si accerti l’eventuale presenza di reati per poter parlare di questo».