Ritrovato in centro lo scooter della scommessa di Balotelli: l'autore del tuffo e Balo rischiano grosso

È stato ritrovato questa mattina al centro di Napoli dagli agenti del nucleo ambientale della polizia municipale di Napoli, guidati dal capitano Del Gaudio, il motorino con cui un uomo, chiamato nel video "Catello", si è tuffato nelle acque di Mergellina per 2mila euro. Il fatto è avvenuto ieri in via Caracciolo e a diffonderlo è stato lo stesso Mario Balotelli attraverso i social. I vigili urbani hanno ritrovato lo scooter in Via Andrea D'Isernia nel centro di Napoli: all'interno dei vani del mezzo vi erano ancora tracce di acqua.

Dopo la pubblicazione del video sui social erano intervenuti sul posto, per i rilevi e per raccogliere testimonianze, uomini della Guardia Costiera e della polizia Municipale acquisendo il video per successive valutazioni anche in relazione alla configurazione di eventuali reati.

L'uomo autore del tuffo - apprende Tuttonapoli - è stato già individuato dagli agenti. Inoltre il video è stato immediatamente acquisito dalla Guardia Costiera e sarà oggetto di un rapporto alla Procura della Repubblica. L'uomo a bordo della moto potrebbe essere accusato di reato di procurato inquinamento ambientale e il procurato pericolo in una zona piena zeppa di imbarcazione e frequentata di diportisti. Per quanto riguarda Balotelli c'è il rischia di istigazione a commettere un reato. Andrà verificato anche il reale pagamento della scommessa che secondo il calciatore non è avvenuto realmente.