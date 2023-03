Torino, Juric in conferenza: "Mai vista in A una squadra come il Napoli, serve la perfezione! Su Spalletti..."

Ivan Juric, allenatore del Torino, alla vigilia della partita contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa, partendo proprio da un elogio

Ivan Juric, allenatore del Torino, alla vigilia della partita contro il Napoli è intervenuto in conferenza stampa, partendo proprio da un elogio alla squadra azzurra: "Si è già detto tanto, è la migliore da quando sono qua sotto tutti i punti di vista. Sono cresciuti tanto, dobbiamo essere perfetti e deve girarci bene"

Come si ferma il Napoli?

"Sono una squadra completa, qualsiasi cosa fai hanno una risposta. Se fai un caso, si adattano; se ne fai un'altra, sono pericolosi uguale"

Come sta Miranchuk?

"Miranchuk non ci sarà, speriamo di averlo la prossima. Al suo posto giocherà Radonjic. Abbiamo una soluzione in meno"

Com'è il Napoli?

"Non ho mai visto in Italia una squadra così. Ha pochi fuoriclasse, non come altre in passato. Impressiona la compressione del gioco: sono pericolosi sui piazzati, sono fantastici su tutto. Anche in Europa si sono viste poche squadre così"

Buongiorno in Nazionale per la prima volta: è orgoglioso?

"Non ho parlato con lui. Abbiamo tanti ragazzi con un atteggiamento fantastico, Buongiorno fa parte di questi: si è messo a lavorare sui difetti e sta crescendo. E poi è un nostro leader spirituale, sente la maglia perché è di Torino e del Toro. Ti dà qualcosa in più perché è cresciuto, siamo tutti orgogliosi di lui"

Come si ferma Spalletti?

"Hanno due fuoriclasse, Spalletti e Giuntoli: si sono migliorati a vicenda. Hanno preso giocatori moderni come Kim e Anguissa, possono giocare come vogliono contro qualsiasi squadra. Spalletti ha qualcosa in più rispetto agli altri, quando dirigono il gioco da dietro non c'è improvvisazione ma è tutto programmato. Le sue braccia indicano dove va il pallone, è una cosa fantastica. All'andata facemmo una grande partita, abbiamo commesso errori e ci hanno castigato: siamo tra le poche ad avere più possesso del Napoli e più di tiri, al di là del risultato. Ci sono stati spunti interessanti"

Un commento su Rrahmani.

"Sono orgoglioso di lui, lo prendemmo per pochi soldi e ci accorgemmo di lui. E' come Buongiorno, è un ragazzo spettacolo. Il primo anno non giocò mai, ma lavorava come un pazzo per arrivare al suo momento. E' un ragazzo d'oro"

Come si ferma Kvara?

Kvara non lo fermi. Puoi raddoppiare, ma lasci spazio a Rui o agli inserimenti dei centrocampisti. All'andata Djidji ha fatto una grande partita, ma non so se può giocare domani. Con Kvara ti fai il segno della croce e speri non sia in giornata"