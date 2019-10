Torino-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: torna Insigne, in mediana Allan-Fabian-Zielinski

Per la sfida di stasera contro il Torino Carlo Ancelotti prepara qualche novità di formazione. La principale - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sarà il rientro da titolare di Lorenzo Insigne. Anche per il quotidiano rosa potrebbe esserci il passaggio al 4-3-3, con Zielinski ed Allan titolari ai lati di Fabian in mediana e il tridente Callejon-Mertens-Insigne. Dall'altro lato Walter Mazzarri deve sciogliere ancora qualche nodo, soprattutto legato al terzo difensore e agli esterni del suo 3-5-2. Di seguito le probabili formazioni della Rosea.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne