Tottenham, Trippier: "Leggo tanto su di me, ma voglio restare in Premier! Decideremo a luglio..."

Kieran Trippier è stato fortemente accostato al Napoli nel corso delle ultime settimane. Il terzino del Tottenham ha parlato del suo futuro, come riporta il Mirror: “Futuro? Non lo so. Ora vado a casa, passo il tempo con la mia famiglia, mi riprendo dalle fatiche della stagione che è stata lunga e difficile. Poi vedremo che decisioni prendere, vedremo cosa accadrà".



VOGLIA DI PREMIER – “Ovviamente il Tottenham è un grande club e negli ultimi anni ci sono stato molto bene, ci tornerò per la pre-season e in quel momento parlerò del mio futuro con il manager. Leggo tante cose su di me, poi vedremo. Voglio restare in Inghilterra, ma vedremo cosa vuole il club. Io do tutto per il Tottenham”.