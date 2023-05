Totti: "Luis Enrique è da Napoli, sarebbe ottima scelta. Ve lo racconto..."

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è intervenuto al Corriere dello Sport

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è intervenuto al Corriere dello Sport: "Luis Enrique è decisamente un tecnico da Napoli. Mi piace, lo stimo e penso che possa fare bene. È una brava persona, umile, disponibile e ha fatto la storia sia come calciatore che come allenatore, penso che possa essere la mossa giusta per il Napoli. È un grande allenatore. Sostituto perfetto di Spalletti? Sì, perché sono due tecnici molto simili come stile di gioco ma anche di allenamenti. Vedremo se De Laurentiis deciderà di ingaggiarlo, per me sarebbe un’ottima scelta".