Tramonta l’idea stadio “comunale”, Alvino: “L’assessore Borriello me l’ha confermato”

Dopo le polemiche per il nome da scegliere per lo stadio di Napoli in onore di Maradona, il giornalista Carlo Alvino ha riferito le ultime su Twitter.

Dopo le polemiche per il nome da scegliere per lo stadio di Napoli in onore di Maradona, il giornalista Carlo Alvino ha riferito le ultime su Twitter: "Complimenti sinceri alla sensibilità mostrata dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello il quale mi ha confermato che lo stadio sarà intitolato a Diego Armando Maradona senza ulteriori diciture". Complimenti sinceri alla sensibilità mostrata dall’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello il quale mi ha confermato che lo stadio sarà intitolato a Diego Armando Maradona senza ulteriori diciture. #EternoDiego — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 29, 2020