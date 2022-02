Tuanzebe fuori dall'Europa League: svelato il motivo

Axel Tuanzebe fuori dalla lista Uefa, perché questa scelta da parte di Spalletti? Ha spiegato il motivo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Valutazioni dettate con ogni probabilità dalle esigenze tecniche, considerando che in rosa ci sono tre difensori puri - Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus - e un uomo in grado di adattarsi - Di Lorenzo - e che a sinistra sarebbe rimasto soltanto Mario Rui. Tra l'altro, la presenza di Ounas in lista fa ben sperare in merito alle sue condizioni".