Turnover con lo Spezia: possibili cinque cambi, scelto sostituto di Osimhen

Tante novità di formazione per il Napoli domani contro lo Spezia, ci sarà turnover, lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tante novità di formazione per il Napoli domani contro lo Spezia, ci sarà turnover, lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Cambi, a cominciare dall'attacco. Per forza di cose: al posto di Osi è praticamente scontata la conferma di Simeone dall'inizio, uno dei grandi protagonisti della notte magica con il Liverpool con il primo gol alla prima di Champions, dopo due minuti di gioco, e con la costruzione del poker di Zielinski. Spazio anche a Mario Rui, Lozano e Ndombele, con la possibilità concreta di un po' di riposo per Kim e Anguissa (sempre in campo finora). Anche Raspadori è a caccia di chance".