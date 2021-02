Tutti negativi al Covid.-19 i tamponi di stamattina al gruppo-squadra: l'annuncio SSCN

Non ci sono nuovi positivi in casa Napoli. Come annunciato dal club azzurro tramite il proprio comunicato ufficiale il gruppo-squadra è negativo, per intero, e potrà disputare senza problemi la sfifa di domani contro il Benevento: "Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra".

