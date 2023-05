Tutto su Samardzic: è già stato seguito, dal club c'è una convinzione

Il mercato del Napoli già si muove: Samardzic (21) è stato seguito ripetutamente con l’Udinese

Il mercato del Napoli già si muove: Samardzic (21) è stato seguito ripetutamente con l’Udinese, dal vivo o anche in tv, viene ritenuto il nuovo Zielinski, dunque accostato ad un ruolo già coperto. Ma Zielinski ha anche il contratto che scadrà nel giugno del 2024 e il Napoli non vorrebbe vederlo andar via a parametro zero: tra un po’ si ricomincerà a parlare di lui di rinnovo, una esigenza che appartiene a chiunque. Lo scrive il Corriere dello Sport.