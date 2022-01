Tuttojuve: "L'Asl di Torino non modificherà provvedimenti delle Asl di Napoli e non impedirà di giocare"

Juve-Napoli è sempre più nel caos. L'Asl 1 di Napoli, nella giornata di ieri, ha consentito agli azzurri di mettersi in viaggio per Torino, ma l'Asl Napoli 2 Nord ha disposto la quarantena per Zielinski, Rrahmani e Lobotka che erano già arrivati nel capoluogo piemontese. La posizione dell'ASL di Torino, secondo quanto raccolto in esclusiva da Tuttojuve.com, è che non ci sono gli strumenti per modificare provvedimenti presi dalle autorità sanitarie competenti. Per cui, da parte loro, non ci saranno impedimenti per il regolare svolgimento dell'incontro programmato per questa sera alle 20.45.