Tuttosport - Callejon-Rrahmani in scadenza il 30 giugno: ci sarà prolungamento per finire la stagione

Destini che si incrociano nella sfida del Bentegodi. Da una parte ci sarà Jose Callejon, sette anni in azzurro, dall'altra Amir Rrahmani che è stato acquistato dal Napoli e che lo stesso club azzurro aveva lasciato in prestito all'Hellas fino al 30 giugno per poi trasferirsi alla corte di Gattuso. In entrambi i casi, però, secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, ci sarà l'accordo per prolungare il contratto e concludere la stagione con le maglie indossate fino a questo punto.

"Dovrebbe giocare regolarmente Rrhamani al centro della difesa del Verona, con la curiosità che il 26enne kosovaro è il calciatore che recupera più palloni in serie A (376, nessuno come lui) e tra una settimana dovrebbe tornare al Napoli per la fine del prestito al Verona che lo aveva venduto a gennaio. Ma ci sarà il prolungamento fino al 31 agosto, idem per Callejon che è a fine ciclo con il club partenopeo".